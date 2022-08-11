الشرطة العراقي يجدد عقود أربعة لاعبين

2022/08/11 | 19:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت الهيئة الإدارية لنادي الشرطة الرياضي العراقي تعاقدها مع أربعة لاعبين من لاعبي فريقها الكروي الأول الذين قادوه في الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري العراقي الممتاز.وذكر المكتب الإعلامي للنادي في بيانات متلاحقة، أن الإدارة وبشخص عضوها عدي الربيعي قامت بتجديد تعاقدها مع اللاعبين كرار عامر وبسام شاكر ومحمد مزهر وعلي حصني.ولم يذكر المكتب الإعلامي تفاصيل عن العقود الأربعة، لا من الناحية المادية، وأيضاً لم يتطرق إلى المدة الزمنية؛ بل اكتفى بالتأكيد على تجديد إدارة النادي تعاقدها مع اللاعبين الأربعة.علماً بأن اللاعبين بسام شاكر وعلي حصني أثيرت الكثير من الأقاويل حول تلقيهما عروضاً عدة من فرق أخرى؛ إذ تلقى بسام شاكر عرضاً مغرياً من قبل القوة الجوية، بينما أبدى اللاعب علي حصني رغبته في الانتقال إلى فريق الزوراء في حال لم تكن إدارة الشرطة راغبة في تجديد تعاقدها معه.وتسعى إدارة الشرطة وعبر التنسيق مع مدرب فريقها الكروي الأول، المصري مؤمن سليمان إلى الانتهاء من التعاقدات مع اللاعبين الذين ترغب في بقائهم مع الفريق في الموسم المقبل أو جلب لاعبين آخرين من الفرق الأخرى لغرض الدفاع عن لقب الدوري الذي حصل عليها الفريق في الموسم المنصرم.

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