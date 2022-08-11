بعد الاتفاق على تسلمه بعضا من وديعته.. المسلح في بنك بلبنان يسلم نفسه

2022/08/11 | 19:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج المسلح الذي احتجز رهائن بمصرف "فدرال بنك" في لبنان، الخميس، وسلم نفسه لقوات الشرطة، بعد اتفاق على تسلم جزء من ودائعه المالية.

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