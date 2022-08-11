2022/08/11 | 19:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UJhTNFOizbk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. توقیع ونشر کتاب "البارزانیون بین الإبادة الجماعية وقيادة النضال من أجل المستقبل") نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دهوك.. توقیع ونشر کتاب "البارزانیون بین الإبادة الجماعية وقيادة النضال من أجل المستقبل") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).