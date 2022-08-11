2022/08/11 | 19:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OoVtI2k_Mbk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واشنطن تضخم ايران لتبرير تحرتكها المقبلة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واشنطن تضخم ايران لتبرير تحرتكها المقبلة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).