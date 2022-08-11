قوى سياسية جديدة تعلن التظاهر عصر الجمعة في موقع ثالث

2022/08/11 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعلنت القوى المدنية والديمقراطية، الخميس، عن عزمها تنظيم تظاهرة عصر الجمعة، في منطقة الكرادة ساحة الفردوس.

وقالت القوى والتي تضم العديد من الاحزاب الليبرالية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انها "تدعو انصارها للتظاهر مساء الجمعة في الساعة السادسة احتجاجا على سياسية المحاصصة وتفرد الميليشيات".

تأتي تلك الدعوات بعد توجيه من وزير الصدر لانصار التيار بالتظاهر في كافة المحافظات عصر الجمعة باستثناء محافظة النجف، فيما ردت عليه قوى الاطار بتظاهرة على اسوار المنطقة الخضراء من جهة جسر المعلق وسط بغداد.

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