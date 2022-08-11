اتحاد الكرة : تمويل خليجي البصرة مركزيا وليس عبر ميزانية المحافظة

2022/08/11 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الخميس، على الدعم المادي الخاص بتمويل كأس الخليج التي من المقرر اجراء منافساتها في البصرة جنوبي العراق.

وقال المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدعم المالي لتنظيم خليجي 25 في البصرة سيكون مركزيا وليس من موازنة المحافظة او البترو دولار".

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