2022/08/11 | 20:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عرفات كرم :لا نخشى إعادة الانتخابات شريطة نزاهتها وقبول نتائجها المركز الخبري الوطني.

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