مدبولي يشهد مراسم توقيع إنشاء وتشغيل محطتي الحاويات بميناءي السخنة والدخيلة

2022/08/11 | 20:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مراسم التوقيع المبدئي لمشروعي: إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، وإنشاء …

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