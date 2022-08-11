العثور على جثة رجل سبعيني قرب دائرة صحة البصرة

2022/08/11 | 20:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عثرت القوات الأمنية، اليوم الخميس، على جثة رجل سبعيني قرب دائرة صحة البصرة.وعلمت إيرث نيوز، من مصدر أمني، أن “القوات الأمنية عثرت على جثة رجل يبلغ من العمر (71) عاما على الرصيف في شارع السعدي قرب دائرة صحة البصرة”.وأضاف، أن “الأدلة الجنائية لشرطة البصرة قامت بالكشف على الجثة وإرسالها لدائرة […]

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