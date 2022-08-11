بالوثيقة.. ملعب الشعب الدولي أرضاً لنادي القوة الجوية

2022/08/11 | 20:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..خصصت وزارة الشباب والرياضة، ملعب الشعب الدولي، أرضاً لنادي القوة الجوية في الموسم الكروي المقبل.ويفرض نظام التراخيص، على الأندية امتلاك ملعب يتناسب مع المواصفات التي وضعها الاتحاد الدولي “فيفا”.يذكر أن الهيئة المؤقتة لنادي لقوة الجوية برئاسة شهاب جاهد، سبق أن أعلنت إنها سترفع شكوى ضد الوزارة لدى محكمة كاس ضد وزارة […]

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