"FBI اعتبرت مقتل ابنتيه جريمة شرف لأنه مسلم".. محامي المصري ياسر سعيد لـCNN: سنستأنف على حكم المؤبد

2022/08/11 | 20:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعدما قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة على شخص مصري الجنسية يُدعى ياسر عبدالفتاح سعيد، بتهمة قتل ابنتيه، أكد محاميه برادلي لولار في تصريحات لشبكة CNN أنه يخطط للاستئناف على الحكم.

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