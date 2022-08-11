الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط

2022/08/11 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقعت الوكالة الدولية للطاقة، اليوم الخميس، تزايد الطلب العالمي على النفط بأكثر مما كان متوقعاً هذا العام.

وقالت الوكالة، إن أسعار النفط تراجعت بمقدار 30 دولاراً للبرميل بعدما بلغت الذروة في (حزيران)، بسبب زيادة الإمدادات و"تصاعد المخاوف إزاء الآفاق الاقتصادية المتدهورة".

وأضافت، أن "أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة ما دفع بعض الدول إلى التحول إلى استخدام النفط".

وجاء في تقرير الوكالة أنه "مع تعرض العديد من المناطق لموجات حر شديدة، تؤكد أحدث البيانات زيادة استخدام النفط في توليد الطاقة، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط ولكن أيضًا في جميع أنحاء آسيا".

وأكدت الوكالة، أن "التحول في استخدام الوقود يحدث أيضًا في الصناعة الأوروبية بما فيها التكرير".

ونتيجة لذلك رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب بمقدار 380 ألف برميل يوميًا.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب الآن بمقدار 2,1 مليون برميل يوميًا وصولا إلى إجمالي 99,7 مليون برميل يومياً في 2022.

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