مونديال قطر يرفع عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية

2022/08/11 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، الخميس، أن العراق سيتأثر بزيادة أعداد الطائرات العابرة خلال مونديال قطر 2022.

وقال مدير عام الشركة نزار ابراهيم الزيادي في بيان، إن "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، بحثت أمس الاربعاء تحضيرات بطولة كاس العالم 2022 مع منظمة الاياتا عبر منصة مايكروسوفت الالكترونية".

وأضاف، أنه "تمت دعوة الشركة من قبل منظمة الاياتا لعقد اجتماع بحضور منظمة الايكاو واليورو كونترول وعدد من شركات الطيران لبحث المتغيرات التي قامت بها الدول والاستعدادات لكاس العالم 2022 كون العراق أحد أهم الدول التي ستتأثر بزيادة اعداد الطائرات العابرة فوق الاجواء العراقية".

وأشار البيان إلى أن "الاجتماع من الجانب العراقي حضره عدد من المختصين من مديري اقسام وشعب الشركة، واستعرض الحضور الاستعدادات لاستقبال الزيادة المتوقعة للطائرات خلال فترة بطولة كاس العالم لعام 2022".

وتابع البيان، أنه "تم خلال الاجتماع طرح امكانية فتح ممرات جوية اضافية مع الكويت مع فتح نقطة دخول اضافية مع الاردن بالاضافة الى تعديل الممرات الجوية في المنطقة الشمالية بما يوفر طرقا مختصرة لشركات الطيران العابرة فوق الاجواء العراقية، كما تمت مناقشة اهم المعوقات التي تواجه الحركة الجوية في المنطقة الشمالية لايجاد الحلول المناسبة لتامين وتنظيم ادارة الحركة الجوية بانسيابية عالية".

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