البنك المركزي يوضح بخصوص تسديد قروض المتقاعدين

2022/08/11 | 20:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف البنك المركزي، الخميس، أن عدد المصارف الأهلية العاملة في العراق يبلغ 70 مصرفاً، في حين حدد شرطاً لتسديد الموظف المتقاعد القرض المتبقي بذمته.

وقال إعلام البنك المركزي، إن "عدد المصارف الأهلية العاملة في العراق يبلغ 70 مصرفاً (تجاري، اسلامي، فروع مصارف أجنبية عاملة في العراق)"،وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.

وفي سياق منفصل، ذكر إعلام البنك أن "مطالبة الموظف المتقاعد بتسديد ما بذمته من أقساط القروض والسلف تتعلق بهيئة التقاعد"، مشيرا الى أن "قانون التقاعد يقضي بأن لا يزيد مبلغ الاستقطاع من راتب المتقاعد عن 50 ‎% من راتبه".

وأكد أن "المصرف يضطر لإلزام الموظف المتقاعد بتسديد جزء من القرض المتبقي بذمته بحيث يغطي نصف راتبه قيمة القسط الشهري بعد تخفيض أصل القرض"، لافتا الى أنه "لا تتم المطالبة بتسديد كامل المبلغ كما يروج البعض".

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