2022/08/11 | 20:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: مع التصعيد الميداني عبر أنصار كل من الاطار التنسيقي، والتيار الصدري، عند المنطقة الخضراء،...

ظهرت المقالة التصعيد الميداني على أبواب الخضراء يدفع الى نقل جلسات البرلمان الى محافظات أخرى أولاً على المسلة.

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