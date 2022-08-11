2022/08/11 | 21:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ناجي حسين هذا المقال كتبته قبل 26 عاماً، ونشرته حينها، وأرى من الضرورة إعادة نشر هذا المقال بالكامل أمام الرأي العام والشعب العراقي ..أن إعادة نشره في هذه الأيام مفيد،...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معارضة من أجل العراق … أم معارضة ضد العراق ؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معارضة من أجل العراق … أم معارضة ضد العراق ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).