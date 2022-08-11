انفجارات مجهولة في مقرين لمليشيا عراقية مسلحة جنوبي بغداد

2022/08/11 | 21:05 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل بدأت الأزمة السياسية في العراق تتخذ طابعاً عسكرياً؟ (Getty)

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الخميس، بتعرض مقرين لمليشيا النجباء المرتبطة بـ"الحشد الشعبي" داخل مناطق سكنية شمالي وجنوبي العاصمة العراقية بغداد، إلى انفجارات لم تعرف طبيعتها، تسببت بأضرار، وسط حديث عن سقوط جرحى.

💥انفجار "مجهول المصدر" استهدف معسكر تابع لميليشيا النجباء في جرف النداف.-نتج عن نسف مستودع للصواريخ واضرار كبيرة في المعسكر .#العراق pic.twitter.com/Cg1vwbB4Us

— Raad Hashim (@raad_arabi) August 11, 2022

ووفقاً للمصادر التي نقلت عنها مواقع إخبارية عراقية، فإن "انفجارات وحرائق مجهولة طاولت مقرات لمليشيا النجباء"، مبينة أن "التفجير الأول وقع داخل مقر تابع للواء 12 في منطقة جرف النداف جنوبي بغداد ويتبع مليشيا النجباء، والثاني في مقر للمليشيا ذاتها في منطقة الطارمية شمالي بغداد"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من مسافات بعيدة عن التفجيرين، كما توجهت سيارات إطفاء وإسعاف نحوها.

وأكدت منصات إخبارية تابعة للفصائل على تطبيق "تلغرام"، أن "حريقا اندلع بأحد مقرات لواء 12 للحشد بأطراف بغداد، وأنه نتيجة تماس كهربائي"، مبينة أن "انفجارا وقع جنوبي بغداد قرب جسر ديالى تسبب بسقوط 5 جرحى".

وتأتي هذه التفجيرات بعد 82 ساعة فقط على تفجير مماثل، تعرض له مستودع للسلاح في محافظة النجف، يتبع لمليشيا "سرايا السلام"، المرتبطة بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وتعمل ضمن "الحشد الشعبي"، وقد تسبب بسقوط قتيلين و5 جرحى.

ولم تصدر الجهات الأمنية العراقية أي توضيح رسمي أو تصريح لأي مسؤول فيها، عن تلك التفجيرات، والتي قد تتجنب الإشارة إليها لما لملف الفصائل المسلحة من حساسية، خاصة في الظرف الحالي الذي تشهده البلاد.

الباحث في الشأن السياسي العراقي، شاهو القرة داغي، أبدى استغرابه من تعليق التفجيرات على التماس الكهربائي، وقال في تغريدة له "حوادث مجهولة ويُتهم التماس الكهربائي دائما بالوقوف وراءها!".

اعلام اللواء الثاني عشر في الحشد الشعبي:"حصل تماس كهربائي في كرفان ضمن قاطع الفوج الثالث التابع إلى اللواء الثاني عشر المرابطين في منطقة الطارمية وقد قامت قوات الدفاع المدني فورا بإخماد الحريق وعادت الامور الى طبيعتها"حوادث مجهولة ويُتهم التماس الكهربائي دائما بالوقوف وراءها

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 11, 2022

وتعد هذه التفجيرات الثلاثة الأولى من نوعها خلال العام الجاري، بعد سلسلة من الانفجارات التي طاولت مقرات ومخازن أسلحة فصائل مسلحة بمناطق عدة في العراق، وخلفت قتلى وجرحى.

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