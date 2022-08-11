احتجاج ثلاثي يحاصر الخضراء.. والإطار يتجه للخروج من بغداد لضرب مشروع التيار- عاجل

2022/08/11 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

تستمر الخلافات السياسية بين مختلف القوى من اجل تشكيل الحكومة من عدمها او الذهاب الى انتخابات مبكرة.

وبحسب النائب المعارض البارز للتيار الصدري بسام خشان في تصريح لـ(بغداد اليوم) فان "جلسة تنصيب رئيس الجمهورية وما تترتب عنه ستكون خارج بغداد في حال استمرار التيار الصدري الاستحواذ على المبنى في المنطقة الخضراء".

لينضم الى تلك الدعوات الاتحاد الوطني والاطار التنسيقي وبعض القوى السنية بالذهاب الى كردستان وعقد جلسة نيابية طارئة لحسم الموضوع، بخلاف التيار الصدري الذي يطالب باعلان حل البرلمان بشكل فوري وتحديد مواعيد جديدة لانتخابات مبكرة.

واعلنت القوى المدنية والديمقراطية، الخميس، عزمها تنظيم تظاهرة عصر الجمعة، في منطقة الكرادة ساحة الفردوس.

تأتي تلك الدعوات بعد توجيه من وزير الصدر لانصار التيار بالتظاهر في كافة المحافظات عصر الجمعة باستثناء محافظة النجف، فيما ردت عليه قوى الاطار بتظاهرة على اسوار المنطقة الخضراء من جهة جسر المعلق وسط بغداد.

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