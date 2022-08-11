2022/08/11 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصف النائب عن محافظة البصرة هيثم الفهد ، الخميس، استمرار إطفاء الكهرباء في المحافظة بمحاولة إخراج الجماهير لاسناد تظاهرات التيار الصدري او لاحباط الاحتجاجات.

وقال الفهد في حديث لـ(بغداد اليوم) انه "على الحكومة المركزية التحقيق العاجل بملف انطفاء الكهرباء بشكل يومي وعدم تسجيل كاميرات المحطات أسباب الخلل".

واضاف ان "الانطفاء قد يكون لغايتين وهما اخراج المتظاهرين ضد الخدمات في البصرة لاسناد التيار الصدري في تظاهراته ورفع إعدادها او العكس".

وبين الفهد ان " هناك جهات تريد أن ينفلت الوضع وتعود التظاهرات وعمليات الحرق وعليه يجب إخراج خدمات الناس عن السياسة وتصفية الحسابات".

وأبدى الفهد استغرابه " من عدم وجود كامرات في محطة الكهرباء التي احترقت خلال الايام الماضية لمعرفة الاسباب وبتالي فنحن وكنواب البصرة اجتمعنا مع مدراء الكهرباء أمس إضافة للحكومة المحلية لمعرفة ما هي اسباب الخروج المتكرر ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نظريتان لانقطاع كهرباء البصرة احدها مؤيدة للتيار والأخرى لإحباط احتجاجاته) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نظريتان لانقطاع كهرباء البصرة احدها مؤيدة للتيار والأخرى لإحباط احتجاجاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).