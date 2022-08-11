الاتحاد يمنح الاطار مفتاح الحل لازمة تجميد البرلمان

2022/08/11 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، الخميس، امكانية عقد جلسة البرلمان في أي محافظة ، مرحبا بدعوات عقد جلسة البرلمان في السليمانية لتنصيب رئيس الجمهورية.

وقال يزيدي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "عقد جلسة البرلمان في أي مكان أو محافظة هو أمر طبيعي ولاتوجد إشكالية قانونية".

وأضاف أنه "إذا استمرت المناكفات السياسية الحالية فأنه قد يكون إقليم كردستان والسليمانية مفتاحا للحل وتعقد جلسات المجلس فيها، ".

وتابع ان " ما نأمله هو أن يتم الاتفاق بين الكتل السياسية وتنتهي الصراعات لآن المكان الحقيقي للبرلمان في بغداد عاصمة القرار السياسي".

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