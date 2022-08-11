عراقيان ينسحبان من مواجهة لاعبي الكيان الصهيوني ببطولة رومانيا للتنس البارالمبي

2022/08/11 | 21:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

انسحب لاعبا الفريق العراقي، اليوم الخميس، من مواجهة الكيان الصهيوني في بطولة رومانيا للتنس.

وقال رئيس اتحاد التنس الارضي ماجد العكيلي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم انسحاب زوجي الفريق العراقي وهما اللاعبان نصر مهدي ومحمد المهدي رافضين مواجهة فريق الكيان الصهيوني".

وأضاف، أن "مباريات البطولة أوقعت الفريق العراقي بمواجهة (فريق الكيان الصهيوني)، وذلك في مستهل منافسات بطولة رومانيا الدولية للتنس الارضي التي بدأت أمس الاول هناك وتشارك فيها عدة دول عربية واسيوية وافريقية واوربية".

يُذكر أن "البطولة تستمر حتى الثامن عشر من شهر آب الجاري".

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