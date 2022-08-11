العراق يرفض مواجهة الكيان في بطولة رومانيا للتنس الارضي البارالمبي

2022/08/11 | 21:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البطولة تستمر حتى الثامن عشر من شهر آب الجاري.

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