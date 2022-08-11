الأراضي الفلسطينية المحتلة بدلاً لـ”إسرائيل” في مونديال قطر يثير الغضب الإسرائيلي

2022/08/11 | 21:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّرت الصحافة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن غضبها بعد التحديث الذي طرأ على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والذي تضمَّن حذف اسم ” إسرائيل” واستبداله بـ”الأراضي الفلسطينية المحتلة”، قبل أشهر قليلة على انطلاق مونديال قطر 2022.

حيث وجد الإسرائيليون أن “الامتياز الحصري لتسويق الحزم لم يشمل إسرائيل في القائمة، والخيار الوحيد هو (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، عند قيامهم بشراء باقات الضيافة لألعاب كأس العالم، والتي ستفتتح في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر في قطر”.

ونظرًا إلى كون موقع “فيفا” النافذة الوحيدة لبيع تذاكر كأس العالم، سيتحتَّم على الإسرائيليين اختيار الأراضي الفلسطينية، لحجز تذاكرهم بنجاح.

وتفاعلت منصات التواصل العربية بالترحيب بما نقلته مواقع إخبارية، من أن اسم إسرائيل تم استبداله بالأراضي الفلسطينية المحتلة في موقع “فيفا” المخصص لبيع تذاكر كأس العالم قطر فيفا 2022.

ورحب مؤيدو القضية الفلسطينية، بالتغيير على قوائم البلدان، واستخدام التوصيف الصحيح وهو (الأراضي الفلسطينية المحتلة).

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مطالبات بحظر إسرائيل من مونديال قطر 2022 على غرار حظر روسيا من كأس العالم.

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