إنتشار كبير لعناصر الأمن في محيط المنطقة الخضراء تحسباً لتظاهرات أنصار الإطار التنسيقي

2022/08/11 | 21:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنتشرت قوات أمنية، عصر اليوم الخميس، مع الشروع بعملية إغلاق مدخل جسر المعلّق بـ”الكتل الخُرسانية”، وذلك تحسباً لتظاهرات محتملة لأنصار قوى الإطار التنسيقي أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء، وسط بغداد.

وقال مصدر أمني، إنّ “القوات الامنية باشرت بعملية اغلاق مدخل الجسر المعلق بالكتل الكونكريتية، وسط العاصمة بغداد”.

وأضاف، أنّ “عناصر الأمن منتشرين بشكل كبير في محيط المنطقة الخضراء”.



وفي وقت سابق الخميس، دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات الدفاع عن الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة للإطار التنسيقي إلى تظاهرات جماهيرية، يوم غدٍ الجمعة، على أسوار المنطقة الخضراء من جانب الجسر المعلق، بحسب البيان.

وفيما أصدر التيار الصدري توجيهات جديدة لأنصاره للتحشيد لتظاهرات مضادة في مدن عدّة، وذلك على خلفية الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد.

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