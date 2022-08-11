إنتهاء أزمة احتجاز الرهائن في أحد المصارف اللبنانية

2022/08/11 | 21:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في لبنان بأن القوى الأمنية أخرجت المسلح الذي احتجز الرهائن في أحد مصارف بيروت، بعد الإتفاق معه على إعطائه جزءاً من حقوقه في ماله المودع لدى المصرف.

وذكرت الوكالة أن القوى الأمنية تقوم بإخراج “المودع المسلح من مصرف فدرال بنك، في الحمرا، بعد الاتفاق على إعطائه 30 ألف دولار من أصل وديعته البالغة قيمتها 209 آلاف دولار”.

وأضافت الوكالة أن الموظفين المحتجزين بدأوا بالخروج من المصرف، بينما قام المودعون المتظاهرون أمام المصرف برشق القوى الأمنية بعبوات المياه بالتزامن مع إخراج المحتجزين.

واحتجز مواطن لبناني مسلح عدداً من الرهائن داخل مصرف لبناني، اليوم الخميس، مطالباً بالحصول على ودائعه المُجمَّدة.

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