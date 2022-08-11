العثور على جثتين داخل مجمع حكومي في بغداد

2022/08/11 | 21:18 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بالعثور على جثتين داخل مجمع حكومي ضمن منطقة جسر ديالى في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثتين الاولى لشاب تولد ١٩٩٧ عليه اطلاقات نارية في انحاء الجسم تم التعرف عليه من قبل والده وشخص اخر مجهول الهوية يقدر عمره ٣٠ عام تقريبا ايضا عليه اطلاقات نارية في انحاء الجسم داخل مجمع الطاقة ضمن منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد".

واضاف انه "حسب المعلومات الواردة هناك جثث اخرى يجري البحث عنها موضحا انه "تم وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة اسبابه".

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