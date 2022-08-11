2022/08/11 | 21:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، مقطع فيديو قيل إنه يُظهر كاهناً مسيحياً مصرياً يزور قبر الحسين في القاهرة .

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