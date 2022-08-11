شاهد.. مدمن مخدرات يرمي رمانة هجومية على منزل احد منتسبي مكافحة الاجرام

2022/08/11 | 21:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدمن مخدرات يرمي رمانة هجومية على دار احد منتسبي مكافحة الاجرام ..فينتهي به المطاف في قبضة العدالة #قناة_التغيير_الفضائية pic.twitter.com/I0WXCx7WhX

— قناة التغيير (@AlTaghierTV) August 11, 2022

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