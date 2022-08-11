العثور على جثة داخل موقع حكومي في جسر ديالى

2022/08/11 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالعثور على جثة داخل موقع حكومي في جسر ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم العثور على جثة داخل موقع حكومي تابع لحماية المنشآت في جسر ديالى بمحافظة بغداد".

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