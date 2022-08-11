إصابة جنديين اثنين بتعرض ارهابي في كركوك

2022/08/11 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإصابة جنديين اثنين بتعرض إرهابي في كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "تعرضا ارهابيا استهدف نقطة تفتيش تابعة للواء 45 الفرقة ااـ8 في الجيش العراقي في داقوق جنوب محافظة كركوك".

وأضاف ان "التعرض أسفر عن إصابة جنديين كحصيلة اولية".

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