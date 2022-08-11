باسم خشان يتحدث عن إمكانية عقد جلسة البرلمان خارج العاصمة بغداد

2022/08/11 | 22:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أوضح عضو مجلس النواب باسم خشان، اليوم الخميس، امكانية عقد جلسة البرلمان خارج العاصمة بغداد.

وقال خشان في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "عقد جلسة البرلمان خارج العاصمة بغداد في ظل اعتصام اتباع الصدر في مبنى المجلس امر وارد كما ان اتفاق الكتل السياسية على هذا الصيغة ايضاً وارد في الأيام المقبلة".

وأضاف، أن "احتجاج الصدر في بداية الأمر كان على ترشيح الإطار لمحمد السوداني ثم اصبح المطلب تعديل الدستور واعادة الانتخابات ثم تطور الأمر الى إعطاء مجلس القضاء مدة محددة لحل البرلمان"، مؤكداً أن "الأزمة السياسية لن تحل بهذ الطريقة والتفرد باتخاذ القرارات".

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