2022/08/11 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..جريمة قتل غامضة في مفاعل تموز النووي في بغداد المركز الخبري الوطني.

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