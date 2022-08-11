شركة نرويجية تفضح صادرات الإقليم اليومية من النفط

2022/08/11 | 22:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت شركة دي ان او النرويجية، 08/11/2022، عن نتائج تشغيلية ومالية قوية في الربع...

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