2022/08/11 | 22:05 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، 08/11/2022، إن الحكومة العراقية...

ظهرت المقالة العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود الثقيل لعام آخر أولاً على المسلة.

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