البي أس جي يستغني عن إيكاردي

2022/08/11 | 22:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع أعلن نادي باريس سان جيرمان، اليوم الخميس، الاستغناء عن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.وقال مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه، إن "المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي لا يدخل في حساباتي"، لافتا الى أن "النادي يعمل كثيراً لاستقدام مهاجم جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية".وأكد المدرب أن "النادي يعمل على إيجاد أفضل حل ممكن، حظي (إيكاردي) بدقائق قليلة في المواسم الماضية وأعتقد أنه يجب أن يعيد إطلاق مسيرته".وأضاف، أن "النادي يعمل على استقدام مهاجم جديد"، قائلاً: "لا يمكننا أن نخطئ، لن نتعاقد مع أي أحد، يجب رؤية ما هو ممكن وما هو غير ممكن"، مؤكداً أن النادي يعمل "كثيراً" لإتمام هذا التعاقد".وتابع: "أنا على اتصال مباشر مع لويس كامبوس (المستشار الرياضي) ولويس على علاقة مباشرة برئيسنا (ناصر الخليفي)".

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