2022/08/11 | 22:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الخميس، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما أكدت أن جمرة القيظ ستمتد للثلث الثاني من آب.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية عامر الجابري في تصريح صحفي، إن "العراق متأثر بمنخفض جوي موسمي وهناك تذبذباً في درجات الحرارة"، مبيناً أن "ما يعرف بجمرة القيظ ستمتد إلى الثلث الثاني من شهر آب الجاري وتكون درجات الحرارة كذلك في تذبذب".

وأضاف الجابري، أن "حالة الطقس شهدت خلال اليومين الماضيين انخفاضاً في درجات الحرارة"، لافتاً إلى أن "درجات الحرارة ستعاود الارتفاع خلال الأيام القليلة المقبلة".

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