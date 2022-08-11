لحظة تسليم محتجز الرهائن في لبنان نفسه إلى قوات الأمن.. شاهد ما فعله

2022/08/11 | 22:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حالة احتجاز رهائن متوترة تكشفت لساعات اليوم، في أحد البنوك في بيروت، لكنها انتهت الآن لحسن الحظ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.وقال مصدر أمني لشبكة CNN إن المسلح خرج من البنك ثم استسلم.وكان يطالب بأموال من حسابه المجمد للمساعدة في دفع تكاليف عملية لوالده.قامت بعض البنوك اللبنانية بتجميد حسابات العملاء كرد فعل للانهيار الاقتصادي المذهل للبلد في الأشهر الأخيرة.

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