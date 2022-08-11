وثيقة: الخدمة الاتحادي يوجه كتاباً للمالية بخصوص التعيينات

2022/08/11 | 22:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاطب مجلس الخدمة الاتحادي اليوم الخميس، الوزارات بشأن احتياجاتها للدرجات الوظيفية، فيما يخص الأوائل وحملة الشهادات.

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