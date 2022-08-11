أربعة أندية تنجز ملف التراخيص رسمياً

2022/08/11 | 22:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن الاندية التي انجزت ملف التراخيص قبل 4 ايام من الموعد الاولي لاغلاق باب التقديم.وذكرت لجنة التراخيص في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “اندية (الزوراء ، كربلاء ، نفط البصرة ، نفط ميسان) قد اكملت رفع جميع ملفات التراخيص المعيار (A) ، وهناك اكثر […]

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