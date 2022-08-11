وفد عراقي في بيروت للاتفاق على الخدمات والسلع مقابل تزويد لبنان بالوقود

2022/08/11 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت,-(أ ف ب) – أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الخميس أن العراق سيمدد اتفاق تزويد لبنان بزيت الوقود الثقيل (الفيول) لمدة عام في مقابل خدمات.ويعاني لبنان من انقطاع في الكهرباء لفترات طويلة.في تموز/يوليو 2021 وافق العراق على تزويد لبنان مليون طن من الفيول لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مقابل سلع وخدمات […]

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