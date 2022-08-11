العثور جثتين لشابين عليهما آثار إطلاقات نارية داخل مجمع حكومي بمنطقة جسر ديالى

2022/08/11 | 22:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الأمنية، مساء اليوم الخميس، على جثتين داخل مجمع حكومي في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي بغداد.

وقال مصدر أمني مسؤول، إنّ “قوة أمنية عثرت على جثتين، الأولى تعود لشاب من مواليد 1997، وتم التعرّف عليها من قبل والده، والثانية لرجل يبلغ من العمر 30 عاماً، عليهما آثار إطلاقات نارية في انحاء جسمهما، داخل مجمع حكومي تابع للطاقة الذرية، ضمن منطقة جسر ديالى في بغداد”.

وأضاف، أنّ “المعلومات الواردة حتى الآن تفيد بأن هناك جثثاً آخرى يجري البحث عنها”.



وأشار المصدر، إلى “فتح تحقيق بالحادث لمعرفة أسبابه”.

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