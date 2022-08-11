2022/08/11 | 22:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اتحاد التنس الأرضي، ماجد العكيلي، اليوم الخميس، انسحاب “زوجي الفريق العراقي” وهما اللاعبان نصر مهدي، ومحمد المهدي، رافضين مواجهه الفريق الإسرائيلي، ضمن بطولة رومانيا للتنس الأرضي البارالمبي.

وأوضح العكيلي، أن “مباريات البطولة أوقعت الفريق العراقي بمواجهة (خصمه الإسرائيلي)، وذلك في مستهل منافسات بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي التي انطلقت أمس الأول هناك”.

يشار إلى أن البطولة، ستستمر حتى 18 من شهر آب/ أغسطس الجاري، وتشارك فيها دول عربية وآسيوية وإفريقية وأوربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يرفض مواجهة إسرائيل ضمن بطولة رومانيا للتنس الأرضي البارالمبي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يرفض مواجهة إسرائيل ضمن بطولة رومانيا للتنس الأرضي البارالمبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).