كشمير.. مقتل 6 في اقتحام متمردين لمعسكر للجيش الهندي

2022/08/11 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف مسؤولون أن تعزيزات من جنود وشرطة مكافحة التمرد حاصرت المعسكر بينما كان القتال دائرا بالداخل، وقتل ثلاثة جنود ومهاجمين اثنين.

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