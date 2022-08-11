نجما العراق ينسحبان من بطولة رومانيا للتنس رفضاً للتطبيع

2022/08/11 | 22:59 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب اللاعبان العراقيان من المباراة (تيم كلايتون/Getty)

قرر النجم العراقي نصر مهدي مع مواطنه محمد المهدي، الخميس، رفض خوض المواجهة مع فريق الاحتلال الإسرائيلي، في بطولة رومانيا للتنس الأرضي البارالمبي، بعدما أعلنا انسحابهما قبل انطلاق المباراة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، بيان رئيس اتحاد التنس الأرضي، ماجد العكيلي، الذي جاء فيه: "لقد انسحب زوجي الفريق العراقي، وهما اللاعبان نصر مهدي، ومحمد المهدي، بعدما رفضا مواجهة فريق الاحتلال الإسرائيلي في بطولة رومانيا للتنس".

وأضاف البيان أن "مباريات البطولة أوقعت الفريق العراقي بمواجهة فريق الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في مستهل منافسات بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي، التي بدأت هناك يوم الثلاثاء، وتشارك فيها عدة دول عربية واسيوية وافريقية وأوروبية".

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يذكر أن الاتحاد العراقي للتنس الأرضي، قد أعلن عن مشاركة 4 لاعبين في بطولة رومانيا الدولية للتنس الأرضي، التي تستمر منافساتها حتى الثامن عشر من شهر أغسطس/آب الحالي.

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