2022/08/11 | 23:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الداخلية، الخميس، توضيحا بعد العثور على جثتين في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.وقال مدير علاقات واعلام الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقاه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تصدر توضيحا بعد العثور على جثتين جنوب شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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