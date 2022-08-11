صحة رابرين في السليمانية تصدر بياناً حول تحطم

2022/08/11 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان صحة رابرين حول تحطم لعبة وعلى متنها أطفال

أصيب ١٢ طفلاً إثر تحطم إحدى ألعاب بارك شار، والمصابون تم نقلهم إلى طوارئ مستشفى شهداء قلعة دزه التعليمي وأجري لهم اللازم.

إن صحة جميع المصابين مستقرة ولله الحمد.الشكر موصول للأطباء والكوادر والإخوة من عناصر الشرطة والدفاع المدني.

المديرية العامة لصحة رابرين

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