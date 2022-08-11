بعملية نادرة.. انقاذ طفل ابتلع مجموعة من حلقات

2022/08/11 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف الدكتور محمد الطائي، اليوم الخميس، عن القيام بعملية انقاذ طفل ابتلع مجموعة من حلقات المغناطيس.

وقال الطائي في تصريح لـ(بغداد اليوم) انه "وبرفقة الفريق الطبي المصاحب له قاموا بإجراء عملية نادرة من خلال إخراج مجموعة حلقات المغناطيس من بطن طفل يبلغ من العمر سنتين اقدم على بلعها قبل خمسة أيام".

وأضاف الطائي انه "تم إنقاذ حياة الطفل بعد جهد استثنائي قمنا به لاسيما وان ذوي الطفل كان لديهم شعور بفقدان أبنهم"، مؤكدا ان "الطفل يتمتع بصحة جيدة".

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