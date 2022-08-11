أول كلية أهلية ترسل طلابها للتدريب خارج العراق

2022/08/11 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ارسلت كلية دجلة الجامعة الاهلية، وفدا من طلاب قسم الاعلام الى أكاديمية اوكريدج للتدريب الاعلامي في الامارات العربية المتحدة دبي، وعلى نفقتها الخاصة، لتدريبهم وتأهيلهم في مؤسسات عربية للاطلاع على واقع العمل الاعلامي الميداني بصورة مكثفة.

وقال إعلام الكلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الطلاب خضعوا للتدريب في اكاديمية اوكريدج للتدريب الاعلامي مع المدرب الدولي لطفي الزغبي واستضافت مجموعة mbc عبر برنامج صباح الخير ياعرب وقناة الشرق طلاب الكلية لاعطائهم دورات مكثفة حول العمل التلفزيوني".

من جهته اشاد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بـ"خطى كلية دجلة ومدى أهمية مساهمتها بتطوير طلبتها عن طريق ارسالهم الى دورة تدريبية موسعة في دبي"، داعيا "الجامعات العراقية الأخرى، الى ان تحذو حذوها لرفد الطلبة بالخبرات والمهارات ليس من خلال المحيط المحلي فقط بل العربي والدولي".

هذا وتعد كلية دجلة الجامعة الاهلية اول جامعة خاصة ترسل طلابها بدورة تدريبية الى خارج البلاد.

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