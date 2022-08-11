2022/08/11 | 23:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: qUc-RKrkwiI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى .. مراقبون يعزون عدم عودة الأقليات لمناطقها إلى التقصير الحكومي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى .. مراقبون يعزون عدم عودة الأقليات لمناطقها إلى التقصير الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).