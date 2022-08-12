بيريز يكشف موقفه من إعادة رونالدو إلى ريال مدريد

2022/08/12 | 00:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز عن دهشته لمطالبة أحد مشجعي النادي الملكي له بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ومازال رونالدو يبحث عن فريق ينضم إليه بعد موسم واحد فقط من عودته إلى مانشستر يونايتد، حيث أخبر المهاجم البرتغالي يونايتد، أنه لا يريد الاستمرار مع الفريق، عقب الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أن لديه عقدا ينتهي في صيف العام القادم 2023.

وانتشرت عدة أخبار منذ نهاية مايو الماضي تربط رونالدو بعدة أندية كان من أبرزها فريقه السابق ريال مدريد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشجع كان يقيم بنفس الفندق الذي أقام فيه ريال مدريد، قبل خوض لقاء السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت أمس الأربعاء، وهو يطلب من بيريز التعاقد مع رونالدو ليرد رئيس نادي ريال مدريد قائلا: “مرة أخرى؟ إنه في عمر الـ38″، في إشارة واضحة لرفضه فكرة ضم رونالدو مجددا.

يذكر أن رونالدو هو الهداف التاريخي لريال مدريد، حيث سجل للفريق الملكي 450 هدفا عندما دافع عن ألوانه بين العامين 2009 و2018.

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